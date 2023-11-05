Убит начальник отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району

Начальник отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергей Калужский был застрелен 1 ноября в микрорайоне Недостоево. Мужчина в маске стрелял из автомата и затем скрылся. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в убийстве Калужского 4 ноября был задержан житель Рязани 1979 года рождения. Убийство Калужского, по предварительным данным, не связано с его профессиональной деятельностью.

В пресс-службе СУ СКР по Рязанской области рассказали, что задержанный пояснил, что убил Калужского на почве личной неприязни

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