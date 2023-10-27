Убираем телефоны.

В Госдуму внесли на рассмотрение поправки в закон «Об образовании», которые регулируют использование смартфонов на уроках. В пояснительной записке к документу сказано, что «во время проведения учебных занятий использование средств связи для обучающихся не допускается».
По мнению авторов законопроекта, реализация данного положения позволит «минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий». «Речь не идет ни о каких запретах, — пояснил министр просвещения Сергей Кравцов. — Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя. А в случае возникновения спорных или конфликтных ситуаций в школе большую роль в их решении планируется отвести директору». Министр отметил, что родители и педагоги проявили заинтересованность в данных подходах.
Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре рассказала, что в некоторых регионах учителя идут на хитрости, чтобы оградить детей от использования мобильных телефонов на уроках. Ведь это время, когда нужно получать знания, а не читать сообщения в соцсетях или смотреть видео. Однако возникают ситуации, когда за это на учителей поступают жалобы. Закон поможет такие ситуации урегулировать. headtopics.com
Учитель истории из г. Орехово-Зуево Московской области, победитель конкурса «Учитель года России — 2022» Дмитрий Лутовинов признался, что учителя и сейчас ограничивают использование телефонов на уроках. «Даже если телефон просто лежит на парте, мозг ребенка тратит ресурсы, чтобы на него не отвлекаться. Поэтому я прошу детей убирать телефоны подальше, в портфели, чтобы не было соблазна посмотреть сообщения, если приходят уведомления.