Тыквенные семечки являются богатым источником витаминов и микроэлементов, которые полезны для нормализации работы сердца, борьбы с депрессией, улучшения качества сна, а также для поддержания женского здоровья и красоты. Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Они содержат калий, магний и аминокислоты, такие как аргинин, который помогает контролировать функции сосудов. Семечки тыквы также содержат магний и аминокислоту L-триптофан, который является источником серотонина, известного как «гормон радости», и поэтому они могут помочь при депрессии и проблемах с сном. Исследования также подтверждают антигельминтное действие тыквенных семечек благодаря наличию в них кукурбитина — натурального противогельминтного вещества.

Для женского здоровья и красоты тыквенные семечки также полезны, так как они содержат витамин А, железо и цинк, которые необходимы для здоровой кожи, волос и ногтей. В косметологии часто используется масло тыквенных семечек, которое богато природными фитоэстогенами, помогающими поддерживать гормональный фон во время менопаузы. headtopics.com

Однако следует помнить, что суточная доза тыквенных семечек для взрослого человека не должна превышать 100 граммов, для детей старше трех лет — 50 граммов, а детям младше трех лет не рекомендуется добавлять тыквенные семечки в рацион. Также стоит отметить, что семечки тыквы являются калорийным и питательным продуктом с высоким содержанием жиров, поэтому их употребление следует ограничивать, особенно для людей с избыточным весом и малоподвижным образом жизни.

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