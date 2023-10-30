Тчуамени о переломе: «Это не вина Гави. Я получил травму в конце первого тайма»

Экс-судья Фернандес назвал Мансано MVP класико: «Как было бы здорово, если бы футболисты посвящали себя игре, а не пытались обмануть арбитра»Эрик тен Хаг: «МЮ» никогда не будет играть как «Аякс» – я пришел сюда не за этим, этого нет в ДНК клуба. Стиль игры определяется составом»

Газзаев об Абаскале: «Далекий от футбола человек. Он не готов к «Спартаку», и это не его вина, а беда тех, кто его позвал» Пеп и Холанд на поле обсудили сэйв Онана после удара норвежца головой. Тренер «Сити» посчитал, что форвард должен был пробить не так сильно, но в другую часть ворот

Радимов об Акинфееве: «Вроде все правильно сделал, пробил в угол – а он там уже стоит! Тебя, как нападающего, это начинает раздражать. Неприятно психологически» Юнгберг считает, что Родри симулировал в эпизоде с Хейлундом: «Не хочу видеть испанский футбол в АПЛ, меня это раздражает. Назначение пенальти не удивило – на ВАР работал Оливер» headtopics.com

Директор «Динамо» после 2:1 с «Уралом»: «В конце матча есть тревожность, она случается у нас часто, но тренерский штаб обращает на это внимание» Защитник «Факела» Калинин: «Пускай Зарема выйдет на поле и сыграет, оно для всех одинаковое. Как она может по телеку смотреть и говорить?»

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Уоддл о пенальти в ворота «МЮ»: «Все всегда держат всех. Будет по 10 пенальти за игру, если такое ставить»Форвард «Юнайтед» Расмус Хейлунд в середине первого тайма в своей штрафной прихватил хвабека Родри, который после контакта упал на газон. Прочитайте больше ⮕

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