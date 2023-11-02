Тутберидзе рассказала о странном поведении Медведевой на Олимпиаде-2018

«Мы были в Японии на сборах. Они сдружились с Катериной Бобровой и после этого, как будто это уже был другой человек. Она стала отвечать не так, как должна. Где-то намеренно шла конфликт. Потом я хлопотала и просила федерацию поселить нас в квартиру. Квартиры на Олимпиаде с тремя комнатами. Ко мне подходит Медведева в день заселения и говорит, что не сможет с нами жить», — сказала Тутберидзе.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл. После Игр она перешла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, однако через два года вновь вернулась в «Хрустальный».

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период». Сейчас у нее свой проект на YouTube-канале «Бес комментариев». headtopics.com

Ранее Тутберидзе рассказала, что фигуристка Алина Загитова стирала ноги в кровь во время подготовки к Олимпийским играм 2018 года.

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