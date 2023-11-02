Тутберидзе рассказала, как ее тошнило от стертых в кровь ног Загитовой

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что обладательница титула чемпиона во всех значимых турнирах, фигуристка Алина Загитова стирала ноги в кровь, готовясь к Олимпийским играм 2018 года.
В ходе интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» именитый тренер призналась, что от подобной картины ей становилось плохо, однако она не говорила об этом спортсменке. «У Алины ноги в олимпийский сезон были стерты в кровь настолько, что меня подташнивало, когда она вынимала ногу из ботинка. Но я ей об этом не говорила. Потому что если ты дашь понять, что это плохо, то она может не найти в себе силы дальше терпеть. Как она это терпела, я не понимаю», — сказала Тутберидзе.
Напомним, Алина Загитова завоевала золото в личных соревнованиях и серебро в командном турнире на Олимпиаде-2018. В 2019 году она стала чемпионкой мира, а также серебряным медалистом чемпионата Европы. headtopics.com
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