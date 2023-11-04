Турнир UFC 295: бой за временный титул чемпиона в тяжелом весе

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится турнир UFC 295. В соглавном событии вечера сойдутся. Бой за титул временного чемпиона организации в тяжёлом весе приковывает к себе запредельное внимание. Изначально в карде значился поединок Джона Джонса и Стипе Миочича, но Костяной получил серьёзное повреждение. Теперь в дело вступают настоящие статистические монстры.Основной показатель для каждого из бойцов – наименьшее среднее время боя

. Аспиналл идёт первым, поскольку закрывает соперников за 2 минуты и 19 секунд. Правда, необходимо сделать сноску. Было поражение от Кёртиса Блэйдса, когда Том за 15 секунд получил жуткую травму. И именно это сильно сказалось на среднем времени. Павлович пока идёт третьим. Он побеждает соперников за 2 минуты и 23 секунды. Исходя из этой статистики, ждать второго раунда в противостоянии богатырей не стоит. Стоит отметить универсальность Аспиналла и умение вести борьбу на канвасе. Сам Том с большим удовольствием утягивает туда соперников. А в позиции снизу он находился… Ровно одну секунду. По этому показателю англичанин является вторым в рейтинге. А единственным, кто превосходит Аспиналла, является «бразильский Хабиб» – Жаилтон Алмейда.Оба бойца в топ-10 по количеству нокдаунов за 15 минут. Правда, Аспиналл расположился лишь на пятой позиции с показателем – 2.7

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