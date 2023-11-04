Турнир ACA 165 в Санкт-Петербурге: Раисов и Джонсон одержали победы

Юсуф Раисов на протяжении трёх раундов доминировал в борьбе и единогласным решением судей взял верх над Александром Матмуратовым, а Тони Джонсон за 21 секунду нокаутировал Дениса Смолдарева. Чем завершился турнир ACA 165 в Санкт-Петербурге — в материале RT.Первый из двух ноябрьских турниров ACA в Санкт-Петербурге привлекал звёздным составом участников, часть из которых даже не поместилась в основную программу
. К таким уж точно относился бывший чемпион ACB Гаджимурад Антигулов, который на протяжении четырёх лет выступал в крупнейшем MMA-промоушене планеты — UFC. Тем не менее его бой с Евгением Ерохиным закрывал первую половину шоу и, по сути, был призван подогреть интерес зрителей перед другими, якобы более статусными противостояниями. И с этой задачей он справился. На бумаге Антигулов выглядел явным фаворитом. Его послужной список выглядел гораздо более внушительным, а разувериться в нём не давали повода даже пять поражений в последних шести битвах. Ведь большинство из них он потерпел в дуэлях со звёздами мирового масштаба, в то время как Ерохин с такими не дрался очень давно. Да, когда-то он расправлялся с Джеффом Монсоном, Бреттом Роджерсом и старшим братом Алистара Оверима — Валентином, делил клетку с Эммануэлем Ньютоном и Даниэлом Омельянчуком. Но с того момента прошло много лет, а Евгений явно не стал лучше. За последние два года он и вовсе лишь три раза заходил в клетку, лишь однажды взяв вер
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