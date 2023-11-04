Турнир ACA 165 в Санкт-Петербурге: Раисов и Джонсон одержали победы

Юсуф Раисов на протяжении трёх раундов доминировал в борьбе и единогласным решением судей взял верх над Александром Матмуратовым, а Тони Джонсон за 21 секунду нокаутировал Дениса Смолдарева. Чем завершился турнир ACA 165 в Санкт-Петербурге — в материале RT.Первый из двух ноябрьских турниров ACA в Санкт-Петербурге привлекал звёздным составом участников, часть из которых даже не поместилась в основную программу

. К таким уж точно относился бывший чемпион ACB Гаджимурад Антигулов, который на протяжении четырёх лет выступал в крупнейшем MMA-промоушене планеты — UFC. Тем не менее его бой с Евгением Ерохиным закрывал первую половину шоу и, по сути, был призван подогреть интерес зрителей перед другими, якобы более статусными противостояниями. И с этой задачей он справился. На бумаге Антигулов выглядел явным фаворитом. Его послужной список выглядел гораздо более внушительным, а разувериться в нём не давали повода даже пять поражений в последних шести битвах. Ведь большинство из них он потерпел в дуэлях со звёздами мирового масштаба, в то время как Ерохин с такими не дрался очень давно. Да, когда-то он расправлялся с Джеффом Монсоном, Бреттом Роджерсом и старшим братом Алистара Оверима — Валентином, делил клетку с Эммануэлем Ньютоном и Даниэлом Омельянчуком. Но с того момента прошло много лет, а Евгений явно не стал лучше. За последние два года он и вовсе лишь три раза заходил в клетку, лишь однажды взяв вер

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CHAMPİONAT: Юсуф Раисов будет оштрафован перед боем с МатмуратовымДолгожданный бой между Юсуфом Расовым и Александром Матмуратовым состоится в Санкт-Петербурге 3 ноября на ACA 165, однако Раисов не смог уложиться в лимит весовой категории.

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SPORTSRU: – Батиста, Раисов против Матмуратова3 ноября в Санкт-Петербурге пройдет турнир ACA 165. В главном событии вечера состоится поединок в легком весе между Мехди Дакаевым и Хердесоном Батистой.

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SPORTBOX: Раисов победил Матмуратова на турнире ACA 165, Дакаев техническим нокаутом уступил БатистеРоссийский боец MMA Юсуф Раисов победил соотечественника Александра Матмуратова в соглавном событии турнира ACA 165, который прошел в Санкт‑Петербурге.

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SPORTSRU: 22 года последнему чемпионскому титулу Олега Романцева. Волевая победа над «Зенитом», золотой гол Баранова, майка «Кто мы? Мясо!»Сезон перевернулся после матча в Санкт-Петербурге и глупого удаления Ширко

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CHAMPİONAT: Хет-трик Шарипзянова помог «Авангарду» победить СКА в ярком матчеВ Санкт-Петербурге закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Авангардом».

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CHAMPİONAT: Нападающий СКА Захар Бардаков получил 32 минуты штрафа за оскорбление судейВ Санкт-Петербурге закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Авангардом».

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