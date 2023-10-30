Турнирная таблица НФЛ сезона-2023/24

Рэпер Bad Bunny назвал Месси величайшим спортсменом в своем треке: «Теперь все знают, кто G.O.A.T. Это больше не Том Брэди»

Рэпер Bad Bunny назвал Месси величайшим спортсменом в своем треке: «Теперь все знают, кто G.O.A.T. Это больше не Том Брэди»

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Чемпионат Германии по футболу: результаты 9-го тура, турнирная таблицаВ воскресенье, 29 октября, матчем «Байер» — «Фрайбург» (2:1) завершился девятый тур немецкой Бундеслиги. Прочитайте больше ⮕

Чемпионат Германии по футболу: результаты матчей 9-го тура, турнирная таблицаВ воскресенье, 29 октября, матчем «Байер» — «Фрайбург» (2:1) завершился девятый тур немецкой Бундеслиги. Прочитайте больше ⮕

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