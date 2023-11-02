Турецкое ведомство по ЧС заявило о готовности восстановить сектор Газа

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) способно и готово в течение нескольких месяцев восстановить сектор Газа при условии внешней финансовой помощи. Об этом заявил газете"Что касается AFAD, мы можем восстановить Газу в течение нескольких месяцев. Если мы получим соответствующее распоряжение, то будем действовать.

Мемиш сообщил, что на начальном этапе оказания помощи Газе Турция направила в Египет 10 самолетов. "В этих грузах 12 тыс. коробок с продовольствием, 10 тыс. одеял, 250 электрогенераторов, 150 тонн медицинской помощи", - сообщил он.

По словам главы управления, на данный момент координированная доставка гуманитарной помощи для газы осуществляется через Египет. Однако Анкара "ведет работу по поиску альтернативных маршрутов доставки". headtopics.com

Доставка помощи палестинцам в Газе осуществляется через КПП "Рафах" на границе с Египтом. К настоящему времени с 21 октября через него было пропущено около 300 грузовиков с помощью. Турция рассчитывает, что со временем пропускная способность погранперехода будет значительно увеличена.

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