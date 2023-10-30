Тураев назначен генеральным консулом РФ в Алма-Ате

Москва, 30 октября - АиФ-Москва.

Дмитрий Тураев назначен генеральным консулом Российской Федерации в Алма-Ате. Об этом в понедельник сообщили в российском МИД.

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