Трое российских игроков будут в составе «Коламбуса» через пять лет по версии The Athletic

Егор Чинахов — Коул Силлинджер — Гэвин Бриндли;Дентон Матейчук — Станислав Свозил.«Блю Джекетс» проделали отличную работу по привлечению молодых талантов в нападении. В зависимости от того, сохранят ли они Лайне или нет, через несколько лет у них есть потенциал создать грозную верхнюю топ-6, способную забивать много голов.

Силлинджер сделал шаг назад в прошлом сезоне, но, если он или Дженнер являются центрфорвардами вашего второго-третьего звена, вы в хорошей позиции. В защите это может быть хорошая комбинация ветеранов и молодых игроков, особенно учитывая прогресс Свозила и близость к статусу топ-проспекта. Однако у них нет особого ответа для вратаря в будущем», — говорится в сообщении.

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