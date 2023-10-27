Три человека пострадали в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Москве

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Три человека пострадали при столкновении автобуса маршрута е70 с легковым автомобилем в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что ДТП произошло около 20:10 на Таганской улице, в районе дома 9. По предварительным данным, виновником аварии является водитель легкового автомобиля, который не справился с управлением и врезался в автобус. Причины произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Травмы получили два пассажира общественного транспорта, а также водитель легковушки. Им оказали медицинскую помощь. Оцените материал Оставить комментарий (0) МосквааварияДТП

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