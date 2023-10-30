На протяжении последних двух суток российские военные в районе посёлка Белогоровка в ЛНР взяли в плен свыше 20 украинских десантников. Об этом 29 мая сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке

Как указал эксперт, за последние двое суток российским войскам удалось провести у Белогоровки ряд успешных операций. «На нескольких участках местности была прорвана линия обороны противника, заняты выгодные позиции, которые ранее занимали украинские боевики, а также захвачены в плен 23 военнослужащих 81-й бригады ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.)»,Марочко уточнил, что всем нуждающимся в этом пленным была оказана первая медицинская помощь, после чего их направили в место содержания, которое отвечает всем нормам международного гуманитарного права.

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