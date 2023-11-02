Трехочковые Тайлера Хирро в концовке не спасли «Майами» от поражения в игре с «Нетс». «Хит» проиграли 4 матча кряду, они на 15-м месте на Востоке

«Я все еще помню, что ты сказал».

Стало известно, что произнес Стефен Карри перед тем, как поиздеваться над Диллоном Бруксом

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