Тренер рассказал, как прошёл спарринг между Стриклэндом и Чимаевым

рассказал о том, как прошёл спарринг между знаменитыми бойцами UFC«Я не знаю, что они видели в зале, но это ни в коем случае не так. Я не буду говорить о наших тренировках. То, что происходит в нашем зале, остается в нашем зале. Но не было такого, чтобы кто-то кого-то разгромил. Наоборот. Это был очень конкурентный поединок.

Хамзат упорно тренируется. И я думаю, что он сделал всех в зале лучше. Меня впечатлил его набор навыков, способность наносить удары по всем уровням, и умение работать из обеих стоек. Но это не значит, что он был на голову лучше всех, кто находился в спортзале», — приводит слова Никсика Sportskeeda.

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