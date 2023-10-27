Тренер «Эдмонтона» не исключил участие Макдэвида в матче с «Калгари»: «Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Он катался сегодня»

«Он катался сегодня и провел хороший день. У нас есть время до следующей игры, так что посмотрим, как он будет себя чувствовать .Я думаю, что он знает свое тело лучше, чем кто-либо другой. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра, я думаю, сегодня у него был хороший день.

Следующий матч «Эдмонтон» проведет против «Калгари» в рамках «Классики наследия». Игра пройдет 29 октября (30 октября в 02:00 по московскому времени) на открытом воздухе. Козырев о 3:4 от «Локомотива»: «Во втором и третьем периодах у нас было преимущество. Могли сравнять счет, но не хватило хладнокровия в концовке»

Билялетдинов о 3:6 от «Лады»: «Мы допустили массу глупых ошибок, после которых соперник забивал нам голы. Есть над чем работать» «Ак Барс» хочет продлить контракт с Радуловым на 2 сезона: «Ни физически, ни эмоционально он не выгорел. Это лицо КХЛ, он готов играть и биться» headtopics.com

Абросимов о драках: «Бывают игры, где меня провоцируют, но я не собираюсь всякий раз бездумно морду бить. Где-то можно сделать умнее и отъехать в сторону» Плющев о «Куньлуне»: «Мы знаем, что происходит в мире. И тут в России Китай учат хоккею латыши и североамериканцы, язык общения – английский. Сюрреализм!»

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Юрген Клопп: «У Салаха, вероятно, кости 19-20-летнего игрока. Он в отличной форме, хорошо следит за собой»«За пределами поля он ведет себя как взрослый человек, во всем остальном он еще молодой игрок. Прочитайте больше ⮕

НБА проводит расследование из-за пропуска Харденом матча с «Милуоки»НБА инициировала расследование после того, как защитник «Филадельфии» Джеймс Харден не принял участие в матче с «Милуоки». Прочитайте больше ⮕

«Сент-Луис Блюз» в сухую переиграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:0Сегодня, 27 октября, «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Прочитайте больше ⮕

«Сент-Луис Блюз» всухую переиграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:0Сегодня, 27 октября, «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Прочитайте больше ⮕

Впервые за последние 12 лет в составе одной команды в матче НХЛ сыграли два белорусаСегодня, 27 октября, «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Прочитайте больше ⮕