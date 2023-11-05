Тренер Ислама Магомедова объявил о реванше с бразильцем

Тренер Ислама Магомедова сообщил, что в ближайшее время будет объявлено о реванше его подопечного с бразильцем. Поединок состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби и был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного запрещенного удара коленом в голову. Анкалаев выразил готовность провести реванш.

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