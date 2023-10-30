Тренер Уайлдера: «Мы ведем переговоры с Нганну. Это один из вариантов»

. Думаю, что Нганну готов к этому бою. Для парня, у которого не было ни одного профессионального поединка на профессиональном ринге, он удивительно спокоен и самоуверен», – заявилЭдди Хирн: «Если Деонтей Уайлдер собирается драться с Энтони Джошуа, то он определенно не будет выходить на бой с Энди Руисом»А ещё совсем недавно я был одним из тех, кто совсем не верил в Нганну. А сейчас PFL, бой с Фьюри, теперь вон уже и Уайлдер в разработке...

«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости Фрэнсис Нганну: «Итог поединка с Фьюри – позор бокса. Этих судей нужно наказать. В боксе много дерьма, мы разоблачим эту помойку»

Усик – о переносе поединка с Фьюри: «У нас подписан контракт, в котором сказано, что бой пройдет 23 декабря. Пусть Фьюри освободит титул, а потом идет отдыхать» Фердинанд о Роналду: «Есть звезды, суперзвезды и легенды, а есть этот парень. Когда он появляется, все остальные отходят на второй план» headtopics.com

Ринас Ахмадеев и Николай Чавкин победили на «Бокс Забеге» в Таджикистане. 28 октября этот старт впервые прошел за пределами России Фрэнсис Нганну заявил, что будет выступать одновременно в MMA и боксе: «Если у меня есть необходимые навыки, то почему бы и нет?»

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportsru »

Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса НганнуДвое судей отдали победу Фьюри, еще один посчитал, что выиграл Нганну. Прочитайте больше ⮕

Фьюри нанес 71 панч и 39 джебов. У Нганну – 59 и 22. Подробная статистика бояФьюри перебил Нганну в шести раундах из десяти. Прочитайте больше ⮕

Тренер Нганну: «Глава WBC пообещал добавить Нганну в топ-10 тяжелого веса»«Маурисио Сулейман сказал мне, что Фрэнсис Нганну войдет в рейтинг топ-10 тяжелого веса по версии WBC, потому что он лучше большинства этих боксеров», – заявил Дейви Купер. Прочитайте больше ⮕

«Фьюри проиграл, комментаторы куплены». Скандальный бой обсуждают во всём миреБоксеры и болельщики считают, что Нганну обокрали в бою с Фьюри. Прочитайте больше ⮕

– о поражении в бою с Фьюри: это позор для бокса, судьи должны быть наказаныКамерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну вновь раскритиковал судейство в бою с британским боксёром Тайсоном Фьюри. Прочитайте больше ⮕

Фьюри — о реванше с Нганну: сначала нужно иметь дело с УсикомБританский боксёр Тайсон Фьюри оценил возможность провести повторный бой с французско-камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну. Прочитайте больше ⮕