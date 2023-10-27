Тренер «Монпелье» прокомментировал свою драку с Сако на тренировке

«В раздевалке ничего не произошло, просто небольшая стычка, вот и всё. Потом многое приукрасили. Появляются обстоятельства этой ситуации, которых никогда не существовало. Я чувствую себя хорошо. Да, я чувствую себя прекрасно. Сегодня мне стало лучше, но я не буду об этом говорить», — приводит слова Дер Закаряна RMC Sport.

Напомним, ранее L'Equipe сообщил, что Сако разозлился на тренера, который не зафиксировал на нём фол во время двусторонки. Закарян в ответ накричал на футболиста и назвал его «плаксой». Посыл тренера был в том, что не футболисты должны решать, когда и как им тренироваться. В ответ на эти слова Сако толкнул наставника «Монпелье» — Закарян упал.

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