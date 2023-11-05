Тренер Мендес ожидает победу Сергея в бою

«Я очень жду этот бой, потому что тренировал Сергея шесть лет назад. Он был ещё «зелёным», но уже очень перспективным и талантливым, очень мощным.Очень сложно выделить фаворита боя, потому что Том — крепкий боец. Но я поставлю на победу Сергея, потому что не знаю Тома . Всем сердцем верю в победу Павловича», – сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

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