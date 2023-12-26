Требуется выплата 6,8 млн рублей за несоблюдение сроков сдачи квартир

Требуется от застройщика выплата 6,8 млн рублей по 6 договорам, заключенным в 2021 году, из-за несоблюдения сроков сдачи квартир. Зарема о Джикии: «Это фарс. Если есть задача избавиться от неугодного игрока, делайте это красиво, уважительно».





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