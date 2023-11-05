Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в

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CHAMPIONAT: Гран-при ISU во Франции: результаты соревнованийВ Анже (Франция) завершился этап Гран-при ISU по фигурному катанию.

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CHAMPIONAT: Гран-при ISU. Этап 3: где смотреть прямую трансляциюСегодня, 3 ноября, стартует третий этап Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Анже (Франция).

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SPORTSRU: Гран-при Франции. Левито, Губанова, Хэ Ин Ли, Пинзарроне, Сумийоши и Хигучи покажут произвольные программыГран-при по фигурному катанию 3-й этап Grand Prix de France Анже, Франция Женщины Произвольная программа Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

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SPORTSRU: Гран-при Франции. Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма, Бричги, Гоголев, Цзинь Боян выйдут на лед с произвольными программамиГран-при по фигурному катанию 3-й этап Grand Prix de France Анже, Франция Мужчины Произвольная программа Начало – 19:02 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

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SPORTSRU: Гран-при Франции. Перейра и Мишо, Конти и Мачии, Камилла и Павел Ковалевы выступят с произвольными программамиГран-при по фигурному катанию 3-й этап Grand Prix de France Анже, Франция Пары Произвольная программа Начало – 21:10 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

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SPORTSRU: Гран-при Франции. Гиньяр и Фаббри, Фурнье-Бодри и Соренсен, Лопарева и Бриссо покажут произвольные танцыГран-при по фигурному катанию 3-й этап Grand Prix de France Анже, Франция Пары Произвольный танец Начало – 17:10 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

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