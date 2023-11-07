Трансляция боя Павлович - Аспиналл

Трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также турнир можно будет увидеть на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, освещать ход спортивного мероприятия будет «Чемпионат». Напомним, в последнем бою, который состоялся в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с американцем Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В настоящий момент Сергей занимает второе место в рейтинге тяжеловесов промоушена Даны Уайта.

Аспиналл в последнем поединке оказался сильнее поляка Марчина Тыбуры. Сейчас Том четвёртый в рейтинге тяжеловесов

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