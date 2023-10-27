Тоттенхэм Хотспур, 27 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча - АПЛ 2023-2024

в рамках турнира Англия - Премьер-лига, 10-й тур.

Начало встречи 27 октября 2023 года запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Селхерст Парк.

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