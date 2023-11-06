Топ-10 игроков с самыми крупными затратами на трансферы

Топ-10 игроков с самыми крупными затратами на их трансферы за всю карьеру: Криштиану Роналду («Аль-Наср», € 247 млн за 4 трансфера); Альваро Мората («Атлетико» Мадрид, € 189 млн за 6 трансферов); Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид, € 180 млн за 4 трансфера); Анхель Ди Мария («Бенфика», € 179 млн за 4 трансфера);

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CHAMPİONAT: Transfermarkt назвал игроков с самыми крупными затратами на их трансферы за всю карьеруАвторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг игроков с самыми крупными совокупными трансферными затратами на их приобретение за всю футбольную карьеру.

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SPORTSRU: Джейден Харди, О Джи Ануноби и Маркус Смарт – в Топ-10 моментов игрового дня НБАНБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 5 ноября.

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