Тим 13-й раз подряд проиграл сопернику из топ-10

Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости

Зверев о штрафе за нападение на бывшую девушку: «Это полная херня. Любой человек, у которого хотя бы наполовину нормальный IQ, понимает что к чему» Джокович о первом турнире за 1,5 месяца: «Нервничал перед матчем, несмотря на то, что у меня большой опыт. Нужно время, чтобы завести мотор»

Медведев о свисте парижских зрителей: «Я вернусь и постараюсь показать более высокий уровень тенниса. Так и удается добиться поддержки публики» Даниил Медведев: «Средний палец в адрес трибун? Я просто смотрел на ноготь. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой?» headtopics.com

«Возможность льготного поступления в вуз – один из мотивов не менять спортивное гражданство». В Госдуме объяснили законопроект для чемпионов Игр дружбы и БРИКС Алькарас о вылете с «Мастерса» в Париже: «После этого поражения исчезли все шансы закончить год первым. Мы больше не будем об этом думать»

Саккари о матче с Рыбакиной после разгрома от Соболенко: «Я очень нервничала. Наверное, в голове засел прошлый результат, но я преодолела этот страх» Рыбакина о качестве корта на итоговом турнире: «Я не могу показать все, на что способна. Проблема не в том, что мы не умеем играть. Просто нам тяжело» headtopics.com

Возмущения и насмешки над «Золотым мячом» Месси, Беллингем – фаворит на приз в 2024-м, Харден в «Клипперс», хоккейную сборную предварительно допустили на ОИ, «Зенит» выиграл группу в Кубке и другие новости

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Димитров в матче с Медведевым 10-й раз обыграл соперника из топ-3Григор Димитров победил Даниила Медведева во втором круге «Мастерса» в Париже – 6:3, 6:7(4), 7:6(2). Прочитайте больше ⮕

Швентек повторила достижение Серены по количеству побед над топ-10 в двух сезонах подрядИга Швентек обыграла Коко Гауфф на групповом этапе итогового турнира в Канкуне – 6:0, 7:5. Прочитайте больше ⮕

Юки Цунода о столкновении с Пиастри: «Стюарды любят топ-команды»Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода был близок к тому, чтобы заработать очки на Гран-при Мехико, однако столкнулся с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри и вылетел из топ-10. Прочитайте больше ⮕

Рууд впервые с 2021-го выпадет из топ-10Восьмая ракетка мира Каспер Рууд уступил №21 Франсиско Серундоло во втором круге «Мастерса» в Париже – 5:7, 4:6. Прочитайте больше ⮕

– дважды подряд лучший форвард месяца в КХЛ. Он идет на рекордные 100 очков – за тотал больше 86,5 еще дают 1.85Николай Голдобин признан лучшим нападающим месяца в КХЛ второй раз подряд. Прочитайте больше ⮕

Романцев о «Зените»: «Оспаривать роль Семака в золотой серии могут либо нефутбольные люди, либо его заклятые враги»– Похоже, «Зенит» набирает игровую форму, в которой он пять раз подряд становился чемпионом. Прочитайте больше ⮕