Тестовые показы «Марвелов» провалились, режиссёр оставила фильм до конца производства

Сообщается, что ДаКоста намеренно оставила фильм на стадии постпродакшена и уехала в Лондон для выполнения другой работы. У ленты было четыре недели дополнительных съёмок.Более того, тестовые показы «Марвелов» провалились. Лента якобы получила смешанные отзывы от зрителей. Обычно Marvel Studios не проводит тестовые показы, но для «Марвелов» сделали исключение.

Что в итоге получилось из «Марвелов», узнаем 10 ноября, когда фильм выйдет в прокат и получит полноценные оценки от людей.

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