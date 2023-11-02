Тестовые показы «Марвелов» провалились, режиссёр оставил фильм до конца производства

Что в итоге получилось из «Марвелов», узнаем 10 ноября, когда фильм выйдет в прокат и получит полноценные оценки от людей.

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CHAMPİONAT: «Барселона» намерена продлить аренду Феликса до конца сезона-2024/2025Нападающий Жоау Феликс может остаться в «Барселоне» до конца июня 2025 года, сообщает Sport.

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SPORTSRU: В прокат выйдет документальный сериал «Российский хоккей». В нем снялись Овечкин, Ларионов, Третьяк, Фетисов, КовальчукДокументальный сериал «Российский хоккей», состоящий из четырех серий, выйдет в онлайн-кинотеатре Start до конца года.

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CHAMPİONAT: Режиссёр «Константина 2» с Киану Ривзом рассказал о статусе производства фильмаВ сентябре 2022 года Warner Bros.

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SPORTBOX: Деограсия останется тренером «Оренбурга» как минимум до конца сезонаПрезидент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что главный тренер команды Давид Деограссия сохранит свой пост как минимум до конца нынешнего сезона.

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CHAMPİONAT: Миддлтон — о приходе Лилларда: я просто пытаюсь понять свою новую роль в командеЛёгкий форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон сообщил, что ещё не до конца понимает свою новую роль в команде после прихода разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

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ТАСС: В Польше заявили, что Израиль и ХАМАС затрудняют эвакуацию польских граждан из ГазыЗамглавы МИД республики Павел Яблоньский отметил, что страна 'делает все, что в ее силах, чтобы довести дело' до конца

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