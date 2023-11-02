Терещенко: обязанность Панарина — тащить «Рейнджерс» на себе

рассказал о задачах российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс»«Конечно, все знают, что Артемий большой талант. Ему же не просто так дали такой контракт. Это его работа, обязанность — тащить «Рейнджерс» на себе. Думаю, в этом сезоне они способны превзойти прошлогодний результат», — приводят слова Терещенко «Известия».

Панарин в первых девяти играх регулярного сезона-2023/2024 НХЛ набрал 15 (5+10) очков. Больше, чем Панарин, в нынешнем сезоне набрали только Джек Хьюз из «Нью-Джерси Дэвилз» (18 очков) и Элиас Петтерссон из «Ванкувер Кэнакс» (16). Панарин набрал 92 очка в прошлом сезоне, 96 – в позапрошлом, 95 – в сезоне-2020/2021.

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