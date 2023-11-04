Теннис, договорные матчи, сотрудничество с букмекерами: сколько сливов в России, ставки, требование Джоковича

Всё тайное рано или поздно становится явным. В букмекерских ставках и подавно – сегодня компетентные органы имеют возможность отследить с помощью искусственного интеллекта нахождение нажавшего на кнопку игрока с точностью до метра. То же самое относится и к характеру ставок, а также к стоящим за ними людям. Но спортсменов это не останавливает
. На днях Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало троих игроков из Казахстана, Узбекистана и Израиля за договорные матчи. Особенно «преуспел» Тимур Хабибулин – его признали виновным в 21 договорняке в период с 2014 по 2019 год, пожизненно отстранили от тенниса и обязали заплатить штраф в $ 60 тыс. Ещё два фигуранта – узбек Санжар Файзиев и израильтянин Игорь Смилянский – были отстранены на 3,5 и 2 года соответственно. Наивысший рейтинг из числа дисквалифицированных имел Файзиев, который в 2017 году поднимался на 253-е место одиночного рейтинга ATP.Разбираемся, почему уровень договорняков в теннисе и других видах спорта растёт и почему воспрепятствовать этому явлению может только отказ от сотрудничества с букмекерами.Согласно исследованию за 2022 год агентства Sportradar, специализирующегося на сборе и анализе данных для букмекерских контор, самыми подверженными коррупции видами спорта стали футбол, баскетбол и тенни
Россия Последние новости
:
Источник: sportsru | Прочитайте больше »
Источник: ТАСС | Прочитайте больше »
Источник: aifonline | Прочитайте больше »
Источник: sportsru | Прочитайте больше »
Источник: sportsru | Прочитайте больше »
Источник: lifenews_ru | Прочитайте больше »