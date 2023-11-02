Температура воздуха в Москве достигла 13 градусов и побила рекорд 1942 года

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха обновляется в Москве второй день подряд. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в четверг столбики термометров поднялись до плюс 13,3 градуса. Этот показатель побил рекорд, установленный в 1942 году. Тогда температура воздуха достигала 12,2 градуса по Цельсию. «Сегодня в столице уже обновлен второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха», — указал Леус.

Ранее сообщалось, что 1 ноября в Москве было зафиксировано 12 градусов тепла. Такой показатель на эту дату в последний раз наблюдался в 1934 году.

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