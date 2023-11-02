Температура воздуха в Москве побила суточный рекорд 1942 года

«Несмотря на начавшееся понижение температуры, запасов тепла хватило, чтобы обновить второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха — в полночь термометры в столице показали +13,3 градуса, что на 1,1 градуса выше, чем прежнее достижение, составлявшее для 2 ноября +12,2 градуса и принадлежавшее 1942 году», — говорится в сообщении.

Также существует вероятность, что ночь на 2 ноября станет самой теплой в истории наблюдений и превысит показатель 1967 года. Это произойдет, если до 9 утра в столице сохранится температура выше 8,5 градуса.

Холод не зимой: метеорологи предупредили об «арктическом вторжении» Считать ли аномалией резкое понижение температуры в Центральной России и сколько оно продлится Ранее, 1 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в этот день температура воздуха в Москве повысилась примерно до +13 градусов, побив рекорд 1934 года на 1,5 градуса. Рекорд 90-летней давности составлял +12,6 градуса. headtopics.com

30 октября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе москвичей ждут так называемые погодные горки — сначала ощутимое потепление до +12 градусов, а затем возвращение к заморозкам.

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Температура в Москве 1 ноября побила рекорд 1934 годаТемпература воздуха в Москве повысилась примерно до +13 градусов утром 1 ноября, побив рекорд 1934 года на 1,5 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.«В Москве побит температурный рекорд. Воздух прогрелся до 12,9 градуса», — сообщил он, указав, что это не предел, и воздух продолжает прогреваться. Прочитайте больше ⮕

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Температура в Москве обновила рекорд 1934 годаТемпература в Москве 1 ноября обновила рекорд 1934 года, поднявшись утром до +12,9 градуса. Об этом в среду сообщил научный руководитель... Прочитайте больше ⮕

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