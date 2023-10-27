Тема незаконного оборота оружия в России обсуждалась во время совещания президента с членами Совета безопасности. Новости. Первый канал

«У нас сегодня вопрос, касающийся оборота оружия на территории Российской Федерации. Этот вопрос всегда важен – сейчас не буду вдаваться в детали и подробности, – но сегодня особенно, имея в виду те условия, в которых мы живем, в которых страна живет.

Нужно подумать о том, как попадают на территорию Российской Федерации оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины – не в войска наши, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает. Нужно посмотреть все эти каналы, посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы.

В общем, здесь большой комплекс вопросов. У нас сегодня два докладчика – Золотов Виктор Васильевич и Колокольцев Владимир Александрович. Я попрошу коллег доложить поподробнее, но и всех остальных прошу включиться в обсуждение проекта решения нашего сегодняшнего оперативного совещания». headtopics.com

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