Тело пропавшего на Украине британского наёмника обнаружили в канализации

. По его словам, он застрелил британца по ошибке, до пропажи Берк находился с ним на полигоне, но Нурин покинул его уже без британца.

После этого боевик помогал полиции с поисками тела, объяснив свой поступок как ненамеренное убийство, а ушёл потому что не знал, как действовать после этого.Его мог пытать и убить другой боец из Великобритании. До поездки на Украину Чедвик служил в шотландской гвардии. Он отправился на Украину в 2022 году, чтобы вступить в Интернациональный легион.В соцсетях один из колумбийцев рассказал об обращении украинских военных с иностранными коллегами как с собаками.

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