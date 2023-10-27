Тело британского наемника Дэниела Берка было найдено в канализации на полигоне в Запорожской области. Об этом 26 октября сообщило издание The Sun со ссылкой на отца погибшего.Как выяснило издание, тело помог обнаружить австралийско-алжирский наемник Абдельфетах Нурин. Он заявил полиции, что застрелил Берка по ошибке. При этом ранее Нурин говорил, что перед пропажей британец находился с ним на полигоне, но потом ушел оттуда без него.

На вопрос о том, кто убил Берка, Нурин признался, что это был он, но, по его словам, «это было не намеренное убийство». Комментируя то, почему ранее он говорил, что Берк ушел без него с полигона, Абдельфетах объяснил это отсутствием понимания, что делать после случившегося.

14 сентября газета The Daily Telegraph писала, что иностранные наемники на Украине, по всей видимости, начали чаще убивать друг друга на фоне бытовых конфликтов. Так, наемник из Британии Джордан Чедвик, тело которого было обнаружено в июне в водоеме со связанными за спиной руками, предположительно, мог стать жертвой других иностранных солдат либо из-за мелкой бытовой ссоры. headtopics.com

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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