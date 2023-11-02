Татьяна Миткова впервые высказалась о своем отношении к СВО

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Известная журналистка и телеведущая Татьяна Миткова стала гостем программы «Эмпатия Манучи», где откровенно рассказала о своем отношении к событиям на Украине и СВО.

«Я оцениваю события на Украине так же, как и все нормальные люди, - заявила Миткова. – Правильно, что начали операцию . Первое время даже, когда мы это обсуждали, то все приходили к вопросу: почему мы не сделали это раньше? Со временем стало очевидно, почему раньше не сделали. Просто не могли… Так что все правильно. Переживем. Проживем».

Татьяна Ростиславовна сейчас является руководителем информационного вещания одного из федеральных телеканалов. Ведущий поинтересовался у нее, как она с профессиональной точки зрения оценивает успешность нашей страны в так называемой информационной войне. headtopics.com

«Это тяжелая тема, - рассуждает Миткова. – Потому что информационную войну нужно вести всеми доступными средствами. А у нас эти доступные средства отобрали - запрещено вещание российских телеканалов. Абсолютно всех. На территории Украины, на территории Молдавии практически уже нет вещания, Армения собирается прекратить... Поэтому думаю, что информационную войну мы, к сожалению, проигрываем. Если говорить о внешнем мире.

Если говорить о нашей внутренней ситуации, то, мне кажется, никогда еще власть и военные не были так открыты. Когда были те самые достопамятные 90-е годы, с войнами, с наступлением терроризма, открытости не было даже в помине. Сейчас ничего не замалчивают, на все вопросы отвечают». headtopics.com

Оцените материал Оставить комментарий (0) информационная войнаспецоперация на УкраинеТатьяна Миткова

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