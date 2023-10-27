Татьяна Тарасова: «Не надо переживать за Валиеву. У нее железный характер. Никакие суды ее не сломают»

. У нее железный характер. Никакие суды ее не сломают. Выйдет на Гран-при и откатает свои программы. А что еще делать? Так сложились обстоятельства», – сказала заслуженный тренер СССР.

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