Тарпищев: поражение Медведева на «Мастерсе» хорошо с точки зрения Итогового турнира ATP

Президент Федерации тенниса России (ФТР)от болгарского спортсменав матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) и высказался о причинах вылета россиянина с соревнований.

«Медведев не восстановился после финала, в этом причина поражения. Хотя по качеству нормально играл, но чуть внимания не хватало, чуть везения. Но это поражение даже хорошо с точки зрения Итогового турнира — потренируется, восстановится и будет в хорошей форме. А так бы приехал «наевшимся», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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