Тареми встретился с представителями миланского клуба

По информации La Gazzetta dello Sport, в конце прошлой недели представители Тареми встретились с менеджерами миланского клуба. Сам футболист подтвердил, что переход в Серию А является для него приоритетным вариантом, несмотря на интерес клубов из Турции и Саудовской Аравии. Мехди уже сообщил «Порту», что не будет продлевать контракт. Главный тренер команды Сержиу Консейсау понимает амбиции игрока и не будет мешать ему.

Отмечается, что нападающий уведомил «Интер» о том, что планирует получить гражданство Португалии – это можно сделать после 5 лет проживания в стран





sportsru » / 🏆 7. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

«У нас дырявый регламент». Итоги года от президента РПЛ АлаеваРуководитель встретился с журналистами и ответил на главные вопросы, которые накопились за 2023 год.

Источник: championat - 🏆 29. / 51 Прочитайте больше »

Встреча с Министром иностранных дел Индии Субраманиамом ДжайшанкаромВ Кремле Владимир Путин встретился с Министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром.

Источник: Президент России - 🏆 1. / 68 Прочитайте больше »

Новая пятилетка.Президент встретился с предпринимателями Хабаровского края.

Источник: aifonline - 🏆 3. / 68 Прочитайте больше »

Игнатьев и «Сочи» расторгли контракт. Форвард перешел в клуб летомКак сообщает пресс-служба клуба, контракт с 25-летним нападающим расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

Радимов раскритиковал Абаскаля за испанские фразы в новогоднем ролике «Спартака»: «Вы издеваетесь? Он полтора года в России! Чудовищное неуважение»20 декабря «Спартак» опубликовал новогодний ролик с участием бывших и нынешних игроков клуба, а также с нынешним тренером команды.

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

Рибальты не будет в «Спартаке». Клуб отказался от сотрудничества, так как хочет спортдиректора «с умением быть ремесленником» («Чемпионат»)Metaratings.ru сообщает, что Рибальта отказался от сотрудничества со «Спартаком». Он разошелся с руководством «Спартака» в видении развития клуба.

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »