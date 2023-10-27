Тарасова призвала не переживать за Валиеву

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что у Камилы Валиевой «железный» характер. Ее слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Не надо переживать за Камилу Валиеву. У нее железный характер. Никакие суды ее не сломают. Выйдет на Гран-при и откатает свои программы. А что еще делать? Так сложились обстоятельства», — сказала Тарасова.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. headtopics.com

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. Новые слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой пройдут 9 и 10 ноября. Ее интересы будет представлять юрист из Великобритании.Ранее стало известно, почему интересы Валиевой в CAS представляет британский юрист.

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