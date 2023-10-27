Танковое побоище ВСУ в Запорожском «треугольнике».

За время боев треугольник Малая Токмачка – Работино – Вербовое на Запорожском направлении СВО превращен российской армией в кладбище военной техники ВСУ. В радиусе 10 км, как отмечают данные объективного контроля, на полях разбросаны сгоревшие остовы немецких танков, британских бронеавтомобилей, американских БМП, а также украинской бронетехники и авто.

«На Ореховском направлении на участке Работино и Вербовое враг бросил на наши позиции в атаку свыше десяти единиц тяжелой бронетехники, из которых не менее шести - немецкие танки. Противник был встречен шквальным огнем, четыре танка Leopard, по подтвержденным данным с линии фронта, уничтожены нашими дронами и тяжелой огнеметной системой», - рассказал Рогов.

«В течение недели добровольно в плен российским войскам сдались 54 украинских военнослужащих 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны», - говорится в сообщении Минобороны РФ. headtopics.com

«В период с 21-27 октября 2023 года Вооруженными силами РФ нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местами хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов. Кроме того, поражались пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

На Купянском направлении группировка войск «Запад» отразила 47 украинских атак и, продвинувшись вперед, заняла более выгодные рубежи и позиции. На Красно-Лиманском направлении силами группировки войск «Центр» ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвано 45 атак штурмовых групп 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины.На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар и Урожайное. headtopics.com

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