Танки ЦАХАЛ двигаются в сторону Газы

Танковые соединения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) двигаются в сторону сектора Газа в районе, прилегающему к барьеру безопасности в городе Бейт-Ханун, который расположен на севере палестинского анклава. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на местные источники.

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что отражают израильское наземное вторжение в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа. До этого в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. headtopics.com

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

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Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа в районе города Бейт-ХанунСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

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