Таксист спас столичную пенсионерку от мошенников

Мошенники через мессенджер написалипенсионерке из Москвы и сообщили, что скоро с ней свяжется высокопоставленное должностное лицо. После этого женщине позвонил мнимый чиновник и сказал, что с ее счета пытаются похитить деньги. Еще один звонок поступил от якобы сотрудницы Центробанка, которая убедила снять все сбережения и заказала для нее такси до финансового учреждения.

Пенсионерка согласилась и уже направлялась в банк, чтобы обналичить 400 тысяч рублей. Но во время поездки водитель обратил внимание, что пассажирка постоянно сразговаривает по телефону и очень переживает. Таксист заподозрил неладное и по пути обратился в полицию — так он спас пенсионерку от аферистов. Позднее сотрудники объяснили женщине, что с ней разговаривали мошенники.По материалам: «