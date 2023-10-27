Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну: дата боя, во сколько начало, прогнозы и ставки

. Начало турнира запланировано на 18:00 мск, но сам бой начнётся не ранее 21:00 мск. Победитель получит от WBC пояс «Чемпиона Эр-Рияда».Букмекеры считают фаворитом Фьюри, а ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.08. Шансы Нганну оценили коэффициентом 8.00. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 26.0.

Эксперты предлагают поставить на то, что Тайсон побывает в нокдауне, но выиграет бой за 8.00. Если оба боксёра будут отправлены в нокдаун – сыграет коэффициент 6.50. Также букмекеры принимают ставки на то, что Фьюри выиграет отказом Фрэнсиса – за 21.0.

Если поединок будет выигран в первом раунде – сыграет 9.00, а если во втором – 7.50. Поставить на тотал больше 4.5 нокдауна можно с коэффициентом 6.50. Победа Тайсона нокаутом идёт за 3.75, а решением – 7.50. headtopics.com

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