Таинственные сгустки близ ядра Земли связали со столкновением с другой планетой

Исследователи говорят, что таинственные сгустки, скрывающиеся на глубине более 1000 миль под землей, могут быть остатками планеты размером с Марс, которая врезалась в Землю на заре Солнечной системы и породила ливень обломков, из которых образовалась Луна, пишет The Guardian.

Теоретическое столкновение расплавило бы большую часть Земли и Тейи, которые преобразовались бы в новую, более объемную Землю. Тем временем огромное количество пыли и горных пород было выброшено на орбиту, где они собрались вместе, образовав Луну.

Имея это в виду, международная группа исследователей обратила свое внимание на два сгустка размером с континент, погребенных глубоко в мантии Земли, далеко под Африкой и Тихим океаном. Сгустки, известные технически как крупные низкоскоростные провинции (LLVP), первоначально были обнаружены сейсмологами, но их происхождение никогда не было ясным. headtopics.com

Согласно моделированию, столкновение расплавило бы верхнюю половину мантии Земли, позволив изрядному куску Тейи, возможно, 10%, проникнуть вглубь планеты и постепенно опуститься к ядру. “Насколько мне известно, наша работа - первая, в которой предлагается эта идея”, - комментирует доктор Юань The Guardian. Подробности опубликованы в журнале Nature.

“Я с нетерпением жду будущих миссий на Луну, чтобы получить ее мантийные породы, которые, весьма вероятно, будут получены от импактора Тейя, согласно большинству симуляций воздействия на формирование Луны, - отмечает доктор Юань. – Если лунная мантийная порода и базальты, связанные с LLVP, имеют одинаковые химические признаки, они оба должны происходить из Тейи”. headtopics.com

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