ТАСС: командующий ВДВ Теплинский возглавил группировку войск 'Днепр'

Согласно сообщению источника в военных кругах, командующим Воздушно-десантными войсками (ВДВ) и замкомандующего Объединенной группировкой войск, Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский стал командующим группировкой войск"Днепр".«Теплинский назначен командующим группировкой"Днепр", — цитирует агентство собеседника.

Согласно сообщению источника в военных кругах, командующим Воздушно-десантными войсками (ВДВ) и замкомандующего Объединенной группировкой войск, Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский стал командующим группировкой войск"Днепр".«Теплинский назначен командующим группировкой"Днепр", — цитирует агентство собеседника.

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Командующий ВДВ Теплинский возглавил группировку 'Днепр'Эту должность ранее занимал генерал-полковник Олег Макаревич Прочитайте больше ⮕

Сменился командующий группировки войск «Днепр»Командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр» вместо генерал-полковника Олега Макаревича. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» . Прочитайте больше ⮕

Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр»Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) РФ генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр». Об этом 29 октября сообщили «Известиям» источники.По словам собеседников, Теплинского перевели на эту должность с поста заместителя командующего Объединенной группировкой российских войск. Прочитайте больше ⮕

Стало известно о смене командующего группировки войск «Днепр»Группировка войск «Днепр», расположенная в Херсонской области сменила командующего. С должности снят генерал-полковник Макаревич, на его место назначили генерал-полковника ВДВ Теплинского. Прочитайте больше ⮕

В России сменился командующий группировки «Днепр» в зоне СВОГенерал-полковник Михаил Теплинский возглавил группировку «Днепр» в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в армейских кругах. Ранее эту должность занимал генерал-полковник Олег Макаревич. О перестановках в командовании ранее сообщали российские военкоры. Прочитайте больше ⮕

Украинские СМИ пишут о взрывах в ДнепреКак сообщает агентство 'Общественное', в пригороде города Днепропетровск (украинское название Днепр) были слышны звуки взрывов Прочитайте больше ⮕