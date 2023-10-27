С 1 ноября в Москве откроются круглосуточные пункты обогрева для бездомных

В пунктах бездомных напоят горячим чаем, а также расскажут, как им можно вернуться к обычной жизни.

Так, их можно будет найти, например возле трех вокзалов, а также у Павелецкого, Курского и Киевского и Белорусского, вокзалов.

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