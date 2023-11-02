С заразительным упорством.

Известно, что во время пандемии ковид вносил коррективы в «гриппозное расписание». А что будет с заболеваемостью гриппом в этом году?
Рассказывает директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ПСПбГМУ Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Лиознов. Дмитрий Лиознов: Различные возбудители респираторных инфекций – как вирусных, так и бактериальных – уже активно циркулируют. Среди них встречаются и вирусы гриппа. Но подъём заболеваемости гриппом ещё не начался.– С приходом ковида мы наблюдали изменения в сезонности гриппа и ОРВИ.
Поскольку в прошлом году у нас была эпидемия с доминированием штамма H1N1, то в этом можно ожидать либо сочетанной циркуляции штаммов H3N2 и H1N1, либо преобладания штамма H3N2. Если говорить о вирусах группы В, то с 2020 года циркулирует только один грипп этой группы – так называемой Викторианской линии, а грипп В Ямагатской линии не обнаруживается (именно из-за этой изменчивости так важно ежегодно делать прививку от гриппа. – Ред.). headtopics.com
Что касается интенсивности эпидемии, то она зависит не только от вируса, но и от нашего поведения. Если будет привито большое количество людей (не менее 60% всего населения и 75% в группах риска), а заболевшие будут вести себя сознательно (останутся дома и тем самым разорвут цепочку передачи вируса), то есть надежда, что заболеваемость будет умеренной и быстро пойдёт на спад.– В стране выпускают несколько вакцин в достаточных количествах.
– Грипп и ковид, скорее всего, будут циркулировать одновременно. Как самостоятельно отличить одно от другого?