Сёмин назвал причину отказа братьев Березуцких переходить в «Локомотив» в начале 2000-х

отказались переходить в стан железнодорожников в начале 2000-х годов, когда братья выступали за «Торпедо-ЗИЛ».

«У братьев Березуцких было много приглашений, в том числе от «Локомотива». Но они выбрали свой единственный клуб — ЦСКА. От них зависело все, но братья пошли к Газзаеву. И это главная причина, почему не состоялся их переход в «Локомотив».

Березуцкие приметились мне физическими данными. К тому же центральные защитники — эксклюзивная и нужная позиция для всех команд. Сейчас уже не помню, кого конкретно рассматривали. По-моему, мы хотели подписать сразу двоих, потому что они братья-близнецы. headtopics.com

Не расстроился ли я, что не удалось их подписать? Это часть жизни команды и тренеров: футболисты приходят и уходят. Расстраиваться не было времени. Они хорошо прошли свой футбольный путь. Надеюсь, проявят себя и в тренерском цехе. Наверное, тогда братья приняли правильное решение.

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